24 нояб. 2024 г., 22:25
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Хезболла: сегодняшняя атака сопротивления — это реализация уравнения «бомбардировка Тель-Авива в ответ на бомбардировку Бейрута»

24 нояб. 2024 г., 22:25
??????? ID: 85669802
Хезболла: сегодняшняя атака сопротивления — это реализация уравнения «бомбардировка Тель-Авива в ответ на бомбардировку Бейрута»

Тегеран, 24 ноября, ИРНА — Заместитель председателя политического совета движения Хезболла назвал масштабные сегодняшние атаки движения на Тель-Авив реализацией уравнения «бомбардировка Тель-Авива в ответ на бомбардировку Бейрута».

Махмуд Камати, заместитель председателя политического совета ливанского движения Хезболла, в интервью телеканалу «Аль-Араби» заявил, что сегодняшние атаки на Тель-Авив стали реализацией уравнения «бомбардировка Тель-Авива в ответ на бомбардировку Бейрута», и добавил: «сопротивление никогда не позволит врагу закрепиться на какой-либо территории Ливана».

Камати подчеркнул: «премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху никогда не сможет навязать свои условия огнём войны, и сегодняшние атаки тому подтверждение».

Относительно процесса переговоров о прекращении огня он заявил: «сейчас ведутся переговоры о механизме реализации соглашения; мы не очень оптимистичны по поводу достижения соглашения, поскольку США являются одной из сторон агрессии против Ливана».

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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