Хезболла: сегодняшняя атака сопротивления — это реализация уравнения «бомбардировка Тель-Авива в ответ на бомбардировку Бейрута»

Махмуд Камати, заместитель председателя политического совета ливанского движения Хезболла, в интервью телеканалу «Аль-Араби» заявил, что сегодняшние атаки на Тель-Авив стали реализацией уравнения «бомбардировка Тель-Авива в ответ на бомбардировку Бейрута», и добавил: «сопротивление никогда не позволит врагу закрепиться на какой-либо территории Ливана».

Камати подчеркнул: «премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху никогда не сможет навязать свои условия огнём войны, и сегодняшние атаки тому подтверждение».

Относительно процесса переговоров о прекращении огня он заявил: «сейчас ведутся переговоры о механизме реализации соглашения; мы не очень оптимистичны по поводу достижения соглашения, поскольку США являются одной из сторон агрессии против Ливана».