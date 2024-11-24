Замминистров иностранных дел Ирана, Франции, Германии и Великобритании проведут встречу

Эсмаил Багаи, представитель МИД Ирана, заявил журналистам о проведении встречи заместителей министров иностранных дел Ирана, Франции, Германии и Великобритании для обсуждения двусторонних, региональных и международных вопросов в пятницу, 29 ноября.

Багаи, упомянув принципиальную политику Ирана по взаимодействию и сотрудничеству с другими странами на основе принципов достоинства, мудрости и целесообразности, назвал предстоящие переговоры с тремя европейскими странами продолжением дискуссий, проведенных с ними в рамках ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Он отметил, что в этом раунде переговоров, запланированных еще в Нью-Йорке, будет обсуждаться ряд региональных и международных вопросов, включая ситуацию в Палестине и Ливане, а также ядерную проблему.