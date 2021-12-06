Иран выиграл общекомандный зачет чемпионата мира по пауэрлифтингу в Грузии

В Тбилиси (Грузия) завершился чемпионат мира по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

В последний день соревнований, в весовой категории свыше 107 кг Ахмад Аминзаде завоевал золотую медаль с результатом 255 кг, побив мировой рекорд. Второе место занял другой представитель Ирана Мехди Сайяди с результатом 247 кг.

Кроме того, в весовой категории до 107 кг, иранец Али Акбар Гарибшахи завоевал золотую медаль с результатом 251 кг. третье место — иранец Саман Рази с результатом 235 кг.

4 декабря, в шестой день соревнований, в весовой категории до 97 кг иранский спортсмен Хамед Солхипур выиграл золотую медаль. Обладатель серебряной медали Паралимпийских игр в Токио занял первое место, выжав 225 кг, улучшив свой рекорд.