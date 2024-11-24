Галибаф: запуск новых центрифуг — ответ на политизацию со стороны МАГАТЭ

Мохаммад-Багер Галибаф в своем выступлении в воскресенье в зале заседаний парламента поздравил с годовщиной образования Организации Басидж и отметил: «нереалистичный, политизированный и деструктивный подход трёх европейских стран и США привёл к принятию необоснованной и неконсенсусной резолюции о мирной ядерной программе Ирана в Совете управляющих МАГАТЭ».

Председатель парламента заявил: «три европейских государства и США используют мирную ядерную программу Ирана как предлог для своих незаконных действий, ставя под сомнение авторитет и независимость МАГАТЭ с помощью недобросовестности и неискренности, затуманивая созданную конструктивную атмосферу для укрепления взаимодействия Ирана и МАГАТЭ».

Он добавил: «ответ Исламской Республики на это политическое злоупотребление Советом управляющих МАГАТЭ был незамедлительно реализован, и запуск серии новых и усовершенствованных центрифуг начался».

Глава законодательной власти, отметив, что продолжение подобных политизированных и неконструктивных действий вынуждает страны ради сохранения национальной безопасности прибегать к действиям вне рамок МАГАТЭ, сказал: «надеемся, что эта организация и руководители стран, которые своим несогласием с принятием последней резолюции защищают и поддерживают независимость и технический авторитет МАГАТЭ, положат конец деспотичному господству трёх европейских стран и США».