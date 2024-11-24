24 нояб. 2024 г., 20:13
Новости ID: 85669737
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Хезболла сообщила о ракетных обстрелах израильских позиций

24 нояб. 2024 г., 20:13
Новости ID: 85669737
Хезболла сообщила о ракетных обстрелах израильских позиций

Тегеран, 24 ноября, ИРНА – Сегодня ливанская группировка Хезболла заявила о ракетных обстрелах израильских поселений и позиций.

В своем заявлении Хезболла сообщила, что в рамках поддержки населения Газы, палестинского сопротивления, а также защиты Ливана и его народа, в 7:30 утра был нанесён ракетный удар по скоплению сил армии Израиля на базе «Аль-Матала».

В 8:45 утра Хезболла нанесла ракетный удар по скоплению израильских сил к востоку от города «Эль-Хиям».

В 9:10 утра бойцы ливанского исламского сопротивления обстреляли из ракет поселение «Маалот Таршиха».

Одновременно Хезболла нанесла ракетный удар по поселению «Хацор ха-Глилит».

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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