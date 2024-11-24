Хезболла сообщила о ракетных обстрелах израильских позиций

В своем заявлении Хезболла сообщила, что в рамках поддержки населения Газы, палестинского сопротивления, а также защиты Ливана и его народа, в 7:30 утра был нанесён ракетный удар по скоплению сил армии Израиля на базе «Аль-Матала».

В 8:45 утра Хезболла нанесла ракетный удар по скоплению израильских сил к востоку от города «Эль-Хиям».

В 9:10 утра бойцы ливанского исламского сопротивления обстреляли из ракет поселение «Маалот Таршиха».

Одновременно Хезболла нанесла ракетный удар по поселению «Хацор ха-Глилит».