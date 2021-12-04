Иранец завоевал золотую медаль на чемпионате мира по пауэрлифтингу в Грузии

4 декабря, в шестой день соревнований, в весовой категории до 97 кг иранский спортсмен Хамед Солхипур выиграл золотую медаль.
Обладатель серебряной медали Паралимпийских игр в Токио занял первое место, выжав 225 кг, улучшив свой рекорд.
Тегеран, 4 декабря. ИРНА — В Тбилиси (Грузия) продолжается чемпионат мира по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
4 декабря, в шестой день соревнований, в весовой категории до 97 кг иранский спортсмен Хамед Солхипур выиграл золотую медаль.
Обладатель серебряной медали Паралимпийских игр в Токио занял первое место, выжав 225 кг, улучшив свой рекорд.
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