В Иране назвали уровень насилия в отношении женщин и девочек в секторе Газа беспрецедентным

"В Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин давайте вспомним жестокое насилие, вызванное несколькими десятилетиями жестокой оккупации и колониального геноцида в оккупированной Палестине", написал Багаи на своей странице в X.

"Уровень и жестокость насилия в отношении женщин и девочек в секторе Газа являются беспрецедентными и шокирующими, десятки тысяч палестинских женщин и девочек были убиты или ранены за последний год, а все матери, женщины и девочки в Газе страдают от голода и частых вынужденного перемещения", добавил он.

Он подчеркнул, что мир должен встать на защиту палестинских женщин и девочек.