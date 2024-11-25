25 нояб. 2024 г., 04:38
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Новости ID: 85669867
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В Иране назвали уровень насилия в отношении женщин и девочек в секторе Газа беспрецедентным

25 нояб. 2024 г., 04:38
Новости ID: 85669867
В Иране назвали уровень насилия в отношении женщин и девочек в секторе Газа беспрецедентным

Тегеран, 25 ноября. ИРНА — Уровень и объем насилия в отношении женщин и девочек в Газе являются беспрецедентными и шокирующими, заявил официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи, отметив, что за прошедший год десятки тысяч палестинских женщин и девочек были убиты или ранены

"В Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин давайте вспомним жестокое насилие, вызванное несколькими десятилетиями жестокой оккупации и колониального геноцида в оккупированной Палестине", написал Багаи на своей странице в X.

"Уровень и жестокость насилия в отношении женщин и девочек в секторе Газа являются беспрецедентными и шокирующими, десятки тысяч палестинских женщин и девочек были убиты или ранены за последний год, а все матери, женщины и девочки в Газе страдают от голода и частых вынужденного перемещения", добавил он.

Он подчеркнул, что мир должен встать на защиту палестинских женщин и девочек.

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