Лидер Ирана: все руководители террористической банды сионистского режима должны предстать перед судом

«Все политические и военные руководители преступной террористической банды сионистского режима должны предстать перед судом и быть подвергнуты уголовному преследованию», - отмечается в твите.

В четверг, 21 ноября 2024 года, Международный уголовный суд (МУС) выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта за военные преступления, преступления против человечности и использование голода в качестве оружия.

Ордеры на арест израильских должностных лиц впервые были выданы Международным уголовным судом.