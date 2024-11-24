24 нояб. 2024 г., 09:40
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Лидер Ирана: все руководители террористической банды сионистского режима должны предстать перед судом

24 нояб. 2024 г., 09:40
??????? ID: 85668920
Лидер Ирана: все руководители террористической банды сионистского режима должны предстать перед судом

Тегеран, 24 ноября, ИРНА – Официальный аккаунт великого лидера Исламской революции аятоллы Хаменеи на иврите в социальной сети X опубликовал заявление, в котором подчеркивается необходимость привлечения к суду всех руководителей преступной террористической банды сионистского режима.

«Все политические и военные руководители преступной террористической банды сионистского режима должны предстать перед судом и быть подвергнуты уголовному преследованию», - отмечается в твите.

Лидер Ирана: все руководители террористической банды сионистского режима должны предстать перед судом

В четверг, 21 ноября 2024 года, Международный уголовный суд (МУС) выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта за военные преступления, преступления против человечности и использование голода в качестве оружия.

Ордеры на арест израильских должностных лиц впервые были выданы Международным уголовным судом.

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