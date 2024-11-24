24 нояб. 2024 г., 17:25
Новости ID: 85669611
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Общее фото чемпионов мира по борьбе в России

24 нояб. 2024 г., 17:25
Новости ID: 85669611
Общее фото чемпионов мира по борьбе в России

Тегеран, 24 ноября, ИРНА - Олимпийские и мировые чемпионы сфотографировались вместе после соревнований по борьбе в рамках лиги «Поддубный».

Соревнования по борьбе в лиге Поддубный проходили 21 и 22 ноября в московском спорткомплексе «Динамо».  Эти товарищеские соревнования проводились в командном формате между борцами Ирана и России.  В итоге, иранская команда по греко-римской борьбе одержала победу со счетом 5:5, имея большее преимущество по очкам (21:19) над сильной российской командой.

Команда по вольной борьбе также выиграла со счетом 5:5, благодаря двум победам с максимальным преимуществом против одной победы России с максимальным преимуществом, а также благодаря преимуществу в технических очках (54:52).

Общее фото чемпионов мира по борьбе в России

На полях соревнований, в спорткомплексе,  Алиреза Дабир, сам являющийся олимпийским и мировым чемпионом по вольной борьбе, сфотографировался с такими легендами, как Абдулрашид Садулаев, Махач Муртазалиев, Сажид Сажидов, Артур Таймазов и Иса Хаджиев.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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