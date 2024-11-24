Резолюция Совета управляющих против Ирана — это попытка обострить напряженность и отвлечь внимание от кризиса в Газе: посольство России в Тегеране

В своем заявлении, распространенном 4 декабря 2023 года в Telegram-канале, посольство РФ в Тегеране проанализировало антииранскую и провокационную резолюцию США и европейской тройки. В документе говорится, что 21 ноября Совет управляющих МАГАТЭ рассматривал проект резолюции по гарантиям в Иране, подготовленный по инициативе Великобритании, Германии, Франции и США. Эти страны уже долгое время пытаются на международном уровне, и особенно в рамках МАГАТЭ, усилить напряженность вокруг иранской ядерной программы. За этими действиями стоит явное желание представить Тегеран как главную угрозу на Ближнем Востоке и отвлечь внимание мировой общественности от кризиса в Газе.

Посольство России добавило, что среди соавторов резолюции находятся страны, которые грубо нарушили резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН, не выполнили своих обязательств по ядерной сделке (СВПД) и препятствовали многосторонним усилиям по её восстановлению. Создается впечатление, что эти страны надеются, что международное сообщество забудет, кто стал причиной глубокого застоя в этих важных соглашениях. Европейские страны — участницы СВПД, в тесном сотрудничестве с Вашингтоном, активно занимаются "чернением" Тегерана и перекладывают на него всю ответственность. Очевидно, что если бы СВПД действовал сегодня, любые сомнения в отношении иранской ядерной программы были бы автоматически устранены. Однако, видимо, это невыгодно некоторым западным странам, которые политически спекулируют на напряженности вокруг Ирана и продолжают повторять необоснованные угрозы, связанные с мирной ядерной деятельностью Ирана.