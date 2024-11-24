24 нояб. 2024 г., 16:32
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Резолюция Совета управляющих против Ирана — это попытка обострить напряженность и отвлечь внимание от кризиса в Газе: посольство России в Тегеране

24 нояб. 2024 г., 16:32
??????? ID: 85669565
Резолюция Совета управляющих против Ирана — это попытка обострить напряженность и отвлечь внимание от кризиса в Газе: посольство России в Тегеране

Тегеран, 24 ноября, ИРНА - В опубликованном заявлении посольство подвергло критике антииранские и провокационные действия США, Великобритании, Германии и Франции в Совете управляющих МАГАТЭ. Посольство подчеркнуло, что за попытками принятия резолюции стоит стремление этих стран представить Тегеран как главную угрозу на Ближнем Востоке, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от кризиса в Газе.

В своем заявлении, распространенном 4 декабря 2023 года в Telegram-канале, посольство РФ в Тегеране проанализировало антииранскую и провокационную резолюцию США и европейской тройки.  В документе говорится, что 21 ноября Совет управляющих МАГАТЭ рассматривал проект резолюции по гарантиям в Иране, подготовленный по инициативе Великобритании, Германии, Франции и США.  Эти страны уже долгое время пытаются на международном уровне, и особенно в рамках МАГАТЭ, усилить напряженность вокруг иранской ядерной программы.  За этими действиями стоит явное желание представить Тегеран как главную угрозу на Ближнем Востоке и отвлечь внимание мировой общественности от кризиса в Газе.

Посольство России добавило, что среди соавторов резолюции находятся страны, которые грубо нарушили резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН, не выполнили своих обязательств по ядерной сделке (СВПД) и препятствовали многосторонним усилиям по её восстановлению.  Создается впечатление, что эти страны надеются, что международное сообщество забудет, кто стал причиной глубокого застоя в этих важных соглашениях.  Европейские страны — участницы СВПД, в тесном сотрудничестве с Вашингтоном, активно занимаются "чернением" Тегерана и перекладывают на него всю ответственность.  Очевидно, что если бы СВПД действовал сегодня, любые сомнения в отношении иранской ядерной программы были бы автоматически устранены.  Однако, видимо, это невыгодно некоторым западным странам, которые политически спекулируют на напряженности вокруг Ирана и продолжают повторять необоснованные угрозы, связанные с мирной ядерной деятельностью Ирана.

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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