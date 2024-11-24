24 нояб. 2024 г., 10:37
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Руденко: договор о всеобъемлющем партнерстве РФ и Ирана охватит сферу обороны

24 нояб. 2024 г., 10:37
??????? ID: 85669024
Руденко: договор о всеобъемлющем партнерстве РФ и Ирана охватит сферу обороны

Тегеран, 24 ноября, ИРНА – Готовящийся договор о всеобъемлющем партнерстве между Россией и Ираном охватит сферу обороны и безопасности. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Что касается содержания упомянутого основополагающего документа, то не стал бы раньше времени раскрывать подробности. Отмечу лишь, что он будет отвечать вызовам и требованиям современности, охватывать практически все актуальные и перспективные сферы российско-иранского сотрудничества, включая оборону и безопасность», - отметил Руденко.

Замминистра напомнил, что соответствующие положения в более сжатом виде содержались и в аналогичном документе 2001 года.

«За прошедшие два десятилетия характер взаимодействия по ряду направлений заметно изменился, получил совершенно иную динамику и качество, - подчеркнул он. - Не стала проще и региональная обстановка. Плотно координируем подходы с нашими иранскими друзьями и предпринимаем необходимые совместные меры для упрочения мира и безопасности».

Как сообщает ТАСС, договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве призван стать важнейшим этапом в развитии российско-иранских отношений. Документ будет распространяться на все сферы двустороннего сотрудничества, в том числе энергетику, промышленность, транспорт и сельское хозяйство.

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