Руденко: договор о всеобъемлющем партнерстве РФ и Ирана охватит сферу обороны

«Что касается содержания упомянутого основополагающего документа, то не стал бы раньше времени раскрывать подробности. Отмечу лишь, что он будет отвечать вызовам и требованиям современности, охватывать практически все актуальные и перспективные сферы российско-иранского сотрудничества, включая оборону и безопасность», - отметил Руденко.

Замминистра напомнил, что соответствующие положения в более сжатом виде содержались и в аналогичном документе 2001 года.

«За прошедшие два десятилетия характер взаимодействия по ряду направлений заметно изменился, получил совершенно иную динамику и качество, - подчеркнул он. - Не стала проще и региональная обстановка. Плотно координируем подходы с нашими иранскими друзьями и предпринимаем необходимые совместные меры для упрочения мира и безопасности».

Как сообщает ТАСС, договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве призван стать важнейшим этапом в развитии российско-иранских отношений. Документ будет распространяться на все сферы двустороннего сотрудничества, в том числе энергетику, промышленность, транспорт и сельское хозяйство.