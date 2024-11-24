Запад пожертвовал крупнейшей страной Европы ради своих политических интересов, Россия победит: Велаяти

Али Акбар Велаяти, генеральный секретарь Всемирной Ассамблеи Исламского пробуждения и советник Лидера Ирана по международным вопросам, в эксклюзивном интервью ИРНА обсудил мировые события последних лет, в частности, палестинский и украинский вопросы, которые привели к перераспределению сил.

На вопрос о последней ситуации в противостоянии между движением сопротивления и израильским режимом, учитывая ордер на арест руководителей режима, выданный судом, Велаяти ответил: «В перспективе этих важных международных и региональных событий израильский режим идёт на спад, и даже его ближайшие союзники приветствовали решение Международного уголовного суда. Многие страны, такие как Ирландия, Нидерланды, Австралия и другие, которые считаются политическими союзниками Великобритании, также выступили против израильского режима и признали решение суда. Наряду с этим решением, демонстрации и студенческие и народные движения, которые проходят в США, Европе и других частях мира в поддержку угнетённого палестинского народа, и продолжаются до сих пор, свидетельствуют о том, что израильский режим сильно ослабевает».

Он продолжил: «Конечно, американцы заняли свою обычную позицию поддержки Израиля в отношении Гаагского суда, и даже ближайшие к США страны считают, что Запад под руководством американского правительства отказывается от поддержки Израиля».

Он отметил: «В то же время Иран продолжает решительно поддерживать фронт сопротивления, и фронт сопротивления во главе с Ираном, как и прежде, борется против сионизма».

В ответ на другой вопрос о войне на Украине и перспективах этой войны в свете новых событий Велаяти сказал: «Что касается Украины и России, следует сказать, что западные страны стараются избегать прямого противостояния со своими соперниками, и поэтому они пытаются подтолкнуть людей в разных странах к конфликту с соперниками, чтобы избежать серьёзного вреда для себя».

Он заявил: «Наиболее ярким примером сегодня является Украина; честолюбивого человека без понимания международной обстановки ставят во главе важной страны, такой как Украина, и провоцируют его на конфликт с Россией».

Генеральный секретарь Ассамблеи Исламского пробуждения заявил: «Зеленский безответственно управляет процветающей страной, и Запад пожертвовал крупнейшей европейской страной ради своих политических интересов».