Российский чиновник: Иран и Россия — надежные торговые партнеры друг для друга

В интервью ИРНА в воскресенье Владимир Обыденов заявил, что объем товарооборота между Ираном и Россией в 2021 году достиг около 4 миллиардов долларов. «Хотя этот показатель является беспрецедентным, для отношений между двумя странами он невелик, учитывая их производственно-промышленный потенциал и возможности», - отметил он.

«При хорошем планировании со стороны официальных лиц двух стран и участии частного бизнеса и инвесторов с обеих сторон эта цифра может увеличиться до более чем 10 миллиардов долларов в среднесрочной перспективе», - заявил он.

«22-процентное увеличение российского импорта из Ирана в 2021 году отражает тот факт, что Иран и Россия могут расширить структуру своего экономического сотрудничества. У Ирана много высококачественных товаров, которые из-за незнакомства в России, иранский экспорт в Россию не находится на желаемом уровне», - пояснил он.