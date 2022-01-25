Иран исключил возможность достижения "временного соглашения" по восстановлению СВПД

Комментируя предложение России о временном соглашении, пресс-секретарь иранского правительства заявил, что вопрос временного соглашения не стоит в повестке дня Исламской Республики, и команда переговорщиков настроена на отмену санкций надежным и стабильным способом.
От президента ФИФА не поступало просьбы о встрече с Раиси
Бахадори-Джахроми в ответ на вопрос о возможном визите президента ФИФА Джанни Инфантино в Иран и его встрече с главой правительства Эбрахима Раиси заявил, что пока не поступало просьбы о встрече с Раиси от президента ФИФА.
По его словам, такая встреча не запланирована.
Раскрытие деталей контрактов нецелесообразно в случае экономической войны
Отвечая на вопрос об объеме продажи нефти, он заявил, что раскрытие деталей контрактов и продажи нефти нецелесообразно в случае экономической войны.
Говоря об итогах визита Раиси в Россию, Бахадори-Джахроми заявил об увеличении кредитной линии с 5 до 10 млрд долларов.
По его словам, Иран и Россия также договорились о развитии экспорта овощей и фруктов в три раза. Также достигнуты соглашения о разрешении действующих проблем в сфере экспорта некоторых продуктов в Россию. Российский комитет в целях данного вопроса посетит Иран, и иранская делегация со стороны министерства сельскохозяйственного джихада также будут посещать Россию.
Тегеран, 25 января, ИРНА – Как уже объявлено неоднократно, временное соглашение не стоит в повестке дня Исламской Республики Иран. Об этом заявил официальный представитель правительства Ирана Али Бахадори-Джахроми во вторник.
Комментируя предложение России о временном соглашении, пресс-секретарь иранского правительства заявил, что вопрос временного соглашения не стоит в повестке дня Исламской Республики, и команда переговорщиков настроена на отмену санкций надежным и стабильным способом.
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