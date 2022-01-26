Многие страны передали просьбу США о прямых переговорах с Ираном, заявил Раиси

«Никаких переговоров с американцами пока не велось, но мы много раз заявляли, и сейчас говорим, что если стороны готовы снять репрессивные санкции против иранского народа, то будет хорошая почва для любого соглашения», - отметил он.

По поводу своего визита в Россию и заявлений тех, кто считает эту поездку нарушением старого лозунга «ни на Восток, ни на Запад», Президент сказал: «Мы провели и продолжаем много работать в международной политике в Исламской Республике, но во всех областях эта политика не была сбалансированной».

Уровень торговли с Россией может увеличиться до 10 миллиардов долларов

«Я был в Таджикистане, экономические отношения утроились, или в Туркмении экономические отношения увеличились, кроме соглашения о свопе газа», - пояснил он.

Раиси оценил объем торговых отношений с Россией в 3 миллиарда долларов и сказал, что «этот торговый потенциал может увеличиться до 10 миллиардов долларов. Мы можем импортировать из этой страны стратегические товары, которые существуют в России, а иранская сельскохозяйственная продукция может проникнуть на российский рынок. Кроме того, нефтегазовые месторождения могут быть сферой деятельности двух стран и иметь экономический рост».

По его словам, в области сельского хозяйства, транзита, транспорта и аэрокосмической отрасли поле полностью доступно и есть мощности, и необходимо произвести обмен мощностями.

Подчеркнув, что мы работаем на переговорах по двум направлениям нейтрализации санкций и их снятия, Раиси сказал, что одним из способов нейтрализации санкций являются отношения с соседями и отметил: «Мы как независимая страна не можем не иметь отношения с соседними странами. Наша политика – это взаимодействие со всем миром, и я заявлял об этом в предвыборной кампании, но страны, которые хотят нам противодействовать, мы им будем противодействовать взаимно».

«Поездка в Россию сопровождалась улыбкой, но от этого только ничего не происходит в ползу людей», — сказал президент о своей поездке в Россию, приветствии Путина и молитве в Кремле. «Результатом взаимодействия с миром и путешествий должно стать развитие в сферах энергетики и промышленности и жизни людей. То, о чем мы говорили в России во время трехчасовой встречи с г-ном Путиным, от начала до конца было о двусторонних вопросах и регионе», - добавил он.

«Поскольку у нас были общие позиции по международным вопросам, мы планировали как работать. Что касается внутренних вопросов, то после моей встречи г-н Лавров сказал министру иностранных дел Амиру Абдоллахияну, что г-н Путин поручил министрам оперативно выполнять решения, принятые с президентом Ирана», - продолжил он.

«Я также поручил министру иностранных дел, министру нефти и другим соответствующим министрам быстро провести обсуждения, которые у нас были, чтобы в ближайшее время прояснить их влияние на экономику и другие области», - заявил он.

Снизите господство доллара в финансовых и денежных вопросах

«В финансовых и валютных вопросах и мы, и Россия согласны с тем, что господство доллара в наших финансовых и валютных делах должно быть устранено, - сказал он. - Мы должны иметь возможность торговать в наших собственных национальных валютах».

«Состоялись переговоры с высшими должностными лицами России в различных областях обороны, безопасности и аэрокосмической отрасли. Одним из вопросов, который был подчеркнут, было ускорение завершения второй и третьей фазы АЭС в Бушере. Экспорт сельскохозяйственной продукции из Ирана в Россию и импорт необходимых стране стратегических товаров из России могут быть эффективными в плане поставок товаров первой необходимости», - указал он.

Он сказал, что отмена экспортных тарифов между Тегераном и Москвой может сильно изменить цены, добавив: «Положительный взгляд России на отмену тарифов может заставить нас торговать в сфере товаров первой необходимости».

Относительно предстоящего футбольного матча между сборными Ирана и Ирака президент сказал: «Мы надеемся, что наши спортсменки одержат победу в предстоящей игре, и я поздравляю юных спортсменок с успехом на международных спортивных аренах».

«Правительство продолжит усердно работать над решением жизненных проблем людей. Мы не признаем перед собой никаких препятствий, и это то же самое джихадистское движение, которое было у Касема Сулеймани в сфере обороны, и мы пытаемся продолжать этот путь и решать проблемы людей», - заключил он.