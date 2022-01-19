Постпред Ирана при ООН отметил достижения страны в расширении прав и возможностей женщин

"Иран придает большое значение роли женщин в социально-экономическом развитии, а также в политической и культурной жизни нашего общества", сказал Тахт-Раванчи, выступая на заседании СБ ООН на тему «Женщины, мир и безопасность».

"Несмотря на введение санкций против Ирана со стороны США, которые помимо норм международного права нарушают основные права женщин и девочек, особенно их право на развитие, в Иране были достигнуты значительные успехи в расширении прав и возможностей женщин и девочек", добавил иранский дипломат.

"Просто в качестве примера я хотел бы упомянуть образование, которое жизненно важно для расширения прав и возможностей женщин. Мы добились значительного прогресса в этом отношении, и в результате в настоящее время женщины и девушки составляют более половины всех студентов университетов, а число девушек, изучающих медицину и науку в Иране, вдвое превышает число мужчин", указал он.

Таким образом, добавил Тахт-Раванчи, женщины являются активными участниками повседневных дел в Иране. "Они также очень активны на выборах как кандидаты и избиратели. Кроме того, наш парламент принял «законопроект прав и обязанностей женщин», который обеспечивает защиту и продвижение прав женщин в различных областях", указал дипломат.

По словам Тахт-Раванчи, женщины играют важную роль в социально-экономическом развитии и политической жизни всех обществ.

Иранский дипломат отметил, что в конфликтных ситуациях женщины подвергаются насилию и дискриминационному поведению, а в постконфликтных ситуациях у них есть неоспоримый потенциал для содействия процессам мира и безопасности.

"Поэтому в конфликтных ситуациях усилия должны быть сосредоточены на устранении коренных причин насилия в отношении женщин, особенно связанного с конфликтом сексуального насилия, а в постконфликтных ситуациях основным подходом должна быть защита их прав и обеспечение их участия в урегулировании конфликтов и мирные процессы, а также гуманитарную деятельность и деятельность по восстановлению", подчеркнул он.

"Мы разделяем мнение о том, что расширение политических, социальных и экономических прав и возможностей женщин имеет решающее значение, поскольку оно может повысить их сопротивление насилию в конфликтных ситуациях и повысить их роль в дальнейшем содействии процессам примирения, а также усилиям по реконструкции и реабилитации в постконфликтных ситуациях", отметил Тахт-Раванчи.