Иран потребовал от США вернуть глиняные таблички эпохи Ахеменидов

По словам дипломата, 90 лет назад институт востоковедения при Чикагском университете позаимствовал на три года для проведения исследований таблички династии Ахеменидов и ряд других памятников. "Однако спустя это время США отказываются вернуть Ирану все памятники", сказал Тахт-Раванчи.

Он напомнил, что США каждый раз под разными предлогами откладывают процесс передачи памятников.

Таблички были обнаружены в 1933 году археологами Института востоковедения Чикагского университета во время раскопок в Персеполисе, проводившихся совместно с представителями Ирана. Эти артефакты передали в 1935 году в США для изучения, однако до сих пор Соединенные Штаты не спешат возвращать часть табличек.