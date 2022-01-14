Тахт-Раванчи выразил надежду на отмену приостановки права голоса Ирана в ООН

«Исламская Республика Иран как активный член Организации Объединенных Наций всегда была привержена своевременной выплате членских взносов, и мы доказали это на практике», - заявил он.

Представитель Ирана в ООН отметил: «К сожалению, второй год подряд мы столкнулись с проблемой выплаты нашего членского взноса, что связано с введением репрессивных и односторонних санкций США против Ирана».

«Мы уже консультируемся с Организацией Объединенных Наций, и мы продвигаемся вперед в обсуждениях, и мы надеемся, что это будет сделано как можно скорее», - добавил он.

«Финансовые ресурсы доступны, и нам просто нужно как можно скорее получить доступ к безопасному каналу, который сможет это сделать», - пояснил он.