14 янв. 2022 г., 22:50
Journalist ID: 2388
News Code: 84613233
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Тахт-Раванчи выразил надежду на отмену приостановки права голоса Ирана в ООН

Тахт-Раванчи выразил надежду на отмену приостановки права голоса Ирана в ООН

Тегеран, 14 января, ИРНА - Посол и постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций Маджид Тахт-Раванчи, выразил надежду, что приостановление права голоса Ирана и перечисление его членских взносов в Организацию Объединенных Наций будут отменены на некоторое время.

«Исламская Республика Иран как активный член Организации Объединенных Наций всегда была привержена своевременной выплате членских взносов, и мы доказали это на практике», - заявил он.

Представитель Ирана в ООН отметил: «К сожалению, второй год подряд мы столкнулись с проблемой выплаты нашего членского взноса, что связано с введением репрессивных и односторонних санкций США против Ирана».

«Мы уже консультируемся с Организацией Объединенных Наций, и мы продвигаемся вперед в обсуждениях, и мы надеемся, что это будет сделано как можно скорее», - добавил он.

«Финансовые ресурсы доступны, и нам просто нужно как можно скорее получить доступ к безопасному каналу, который сможет это сделать», - пояснил он.

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