12 января делегации Венесуэлы, Ирана, Судана и ряда других стран временно лишились права голоса в Генеральной Ассамблее ООН из-за задолженностей по взносам. В тексте письма генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша на имя председателя 76-й сессии Генассамблеи Абдуллы Шахида значатся 11 государств, имеющих долги. Среди них, в том числе - Антигуа и Барбуда, Вануату, Гвинея, Коморские Острова, Конго, Папуа - Новая Гвинея, Сан-Томе и Принсипи, Сомали.

Основными источниками поступления средств в бюджет являются взносы государств-членов, оцениваемые в соответствии со шкалой, утвержденной Генеральной Ассамблеей по рекомендации Комитета по взносам, в который входят 18 экспертов, действующих на общественных началах и избранных Генеральной Ассамблеей по рекомендации Административного и бюджетного (Пятого) комитета.

Основным критерием, на основании которого строится шкала взносов, является платежеспособность страны. Она определяется, принимая во внимание долю взноса в валовом национальном продукте, скорректированную с учетом суммы факторов, включающих доход на душу населения данной страны. Комитет полностью пересматривает шкалу взносов каждые три года на основе последних статистических данных по доходам, проверяя точность и полноту отчислений в бюджет. В 2000 году Генеральная Ассамблея установила, что размер индивидуального взноса не должен превышать 22% бюджета. Например, доля США в регулярном бюджете ООН составляет 22 процента, а доля Исламской Республики – 0,371% (18 млн долларов).

Статья 19 Устава ООН гласит, что член Организации, за которым числится задолженность по уплате Организации денежных взносов, лишается права голоса в Генеральной Ассамблее, если сумма его задолженности равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года. Генеральная Ассамблея может, однако, разрешить такому Члену Организации участвовать в голосовании, если она признает, что просрочка платежа произошла по не зависящим от него обстоятельствам.

Комментируя решение ООН временно лишить Ирана права голоса в Генассамблее, посол и постоянный представитель Исламской Республики при ООН Маджид Тахт Раванчи возложил вину за несвоевременную оплату взносов в организацию на США и их санкционную политику. "К сожалению, второй год подряд мы сталкиваемся с проблемой оплаты нашего членского взноса. Это связано с репрессивными односторонними санкциями США. Они не только оказали влияние на различные сферы [в Иране], в том числе на медицину, поставки медоборудования, но и нарушили работу ООН. В прошлом году после переговоров с официальными лицами организации нам удалось решить эту проблему, использовав наши ресурсы за границей", отметил иранский дипломат.

Посол Ирана подчеркнул, что у страны есть ресурсы на оплату взносов, так что проблема не в их отсутствии. "Санкции США мешают выполнить нам наши обязательства. Мы начали консультации с ООН, надеемся решить вопрос как можно скорее. Финансовые ресурсы у нас есть, нужно найти безопасный канал [для проведения оплаты]", — сказал он.

Дело в том, что правительство США в различные периоды использовало санкции как инструмент для достижения своих желаний, но этот подход обречен на провал благодаря сопротивлению народов. При этом, газета "Wall Street Journal" в 2021 году написала, что президент Соединенных Штатов Джо Байден решил изменить внешнюю политику страну, ограничив использование санкций как инструмент давления. Как отмечает газета, такое решение было принято после того, как инструмент санкций стал неэффективным из-за злоупотребления предыдущих администрации США.

Американские официальные лица спустя 9 месяцев объявили, что санкции как раньше считаются важным инструментом во внешней политике Вашингтона, но будут внесены некоторые изменения.

За последние два десятилетия санкции США в отношении государств, компаний и властей других стран выросли в 10 раз. Экс-президент страны Дональд Трамп ввел большинство санкций против других стран.

8 мая 2018 года США в одностороннем порядке вышли из СВПД. На международном уровне этот шаг был признан незаконным и подвергся осуждению. Мировое сообщество едино во мнении, что подобными действиями США демонстрируют полное пренебрежение к международным законам, включая Устав Организации Объединенных Наций, наносят вред мультилатерализму, создают большую угрозу миру и безопасности.