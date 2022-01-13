Незаконные санкции США мешают Ирану уплатить членские взносы в ООН, заявил Хатибзаде

«Иран, как один из основателей и активных членов Организации Объединенных Наций, естественно, считает себя приверженным полной выплате своих членских взносов в Организацию Объединенных Наций, а также другие международные организации и учреждения», — заявил Хатибзаде.
Он отметил: «Несмотря на возникшую проблему, правительство Исламской Республики Иран предоставило необходимые ресурсы для оплаты расходов на членство в ООН и ведет переговоры для решения этого вопроса».
По его словам, в настоящее время рассматривается вопрос о предоставлении безопасного канала для осуществления оплаты по членству в организации.
Представитель министерства иностранных дел призвал, чтобы генеральный секретарь ООН и Секретариат учитывали особые условия, в которых оказались Иран и некоторые другие страны из-за незаконно введенных санкций США.
Иран, Венесуэла, Судан, Антигуа и Барбуда, Конго, Гвинея, Папуа—Новая Гвинея и Вануату лишись права голоса в Генеральной Ассамблее ООН из-за задолженности перед организацией.
Тегеран, 13 января, ИРНА - К сожалению, второй год подряд из-за несправедливых и незаконных американских санкций Тегеран сталкивается с трудностями в оплате членских взносов в ООН. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в четверг.
«Иран, как один из основателей и активных членов Организации Объединенных Наций, естественно, считает себя приверженным полной выплате своих членских взносов в Организацию Объединенных Наций, а также другие международные организации и учреждения», — заявил Хатибзаде.
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