Незаконные санкции США мешают Ирану уплатить членские взносы в ООН, заявил Хатибзаде

«Иран, как один из основателей и активных членов Организации Объединенных Наций, естественно, считает себя приверженным полной выплате своих членских взносов в Организацию Объединенных Наций, а также другие международные организации и учреждения», — заявил Хатибзаде.

Он отметил: «Несмотря на возникшую проблему, правительство Исламской Республики Иран предоставило необходимые ресурсы для оплаты расходов на членство в ООН и ведет переговоры для решения этого вопроса».

По его словам, в настоящее время рассматривается вопрос о предоставлении безопасного канала для осуществления оплаты по членству в организации.

Представитель министерства иностранных дел призвал, чтобы генеральный секретарь ООН и Секретариат учитывали особые условия, в которых оказались Иран и некоторые другие страны из-за незаконно введенных санкций США.

Иран, Венесуэла, Судан, Антигуа и Барбуда, Конго, Гвинея, Папуа—Новая Гвинея и Вануату лишись права голоса в Генеральной Ассамблее ООН из-за задолженности перед организацией.