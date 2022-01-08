8 янв. 2022 г., 10:06
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Сборная Ирана по гандболу проиграла Польше на товарищеском турнире

Сборная Ирана по гандболу проиграла Польше на товарищеском турнире

Тегеран, 8 января. ИРНА — Сборная Ирана потерпела поражение от Польши на товарищеском турнире по гандболу в Испании.

Иранские гандболисты во втором матче международного товарищеского турнира по гандболу уступили команде Польши со счетом 29:35.
В первом матче сборная Ирана встретилась со сборной Испании. Встреча завершилась со счетом 36:22 в пользу хозяев.
Сборная Ирана по гандболу готовится к участию в чемпионате Азии 2022 года в Саудовской Аравии.
Напомним, что мужская сборная Испании по гандболу завоевала бронзовую медаль на олимпийском турнире в Токио, победив команду Египта в матче за третье место.

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