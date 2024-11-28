Секретарь Высшего политического совета Йемена: перемирие не означает, что Палестина останется одна

Ясир аль-Хури в четверг утром в интервью ИРНА сказал: «эта фаза битвы между праведностью и несправедливостью продолжается посредством прямой войны в секторе Газа и поддержки других фронтов, и поддержка палестинского народа и сопротивления не прекращается».

Он добавил: «есть надежда, что если перемирие в Ливане будет успешным, то оно будет установлено и в секторе Газа, и даже если этого не произойдет, исламская умма и во главе с ней ось сопротивления никогда не оставят Палестину одну».

Аль-Хури подчеркнул: «ось сопротивления неустанно и всеми доступными средствами, как прямыми, так и косвенными, военными и гражданскими, будет продолжать поддерживать Палестину».

Он заявил: «ось джихада и сопротивления продолжает противостоять врагу по четкому и ясному плану, и в зависимости от ситуации на местах и политических событий на каждом этапе изменяет методы борьбы, сражения и поддержки».

Далее он подчеркнул, что не сомневается в победе Хезболлы, заявив: «эта победа, как видно из реакции и позиции ливанского народа, является результатом беспрецедентного сопротивления и стойкости Хезболлы в беспрецедентной битве, в которой сионистский враг и вместе с ним США использовали все свои новейшие возможности».