Сборная Ирана по гандболу проиграла Испании на товарищеском турнире

В первом матче международного товарищеского турнира по гандболу сборная Ирана встретилась со сборной Испании. Встреча завершилась со счетом 36:22 в пользу хозяев.

Сборная Ирана по гандболу, которая готовится к участию в чемпионате Азии 2022 года в Саудовской Аравии в пятницу сыграет с польшей.

Напомним, что мужская сборная Испании по гандболу завоевала бронзовую медаль на олимпийском турнире в Токио, победив команду Египта в матче за третье место.