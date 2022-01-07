Сборная Ирана по гандболу проиграла Испании на товарищеском турнире

В первом матче международного товарищеского турнира по гандболу сборная Ирана встретилась со сборной Испании. Встреча завершилась со счетом 36:22 в пользу хозяев.
Сборная Ирана по гандболу, которая готовится к участию в чемпионате Азии 2022 года в Саудовской Аравии в пятницу сыграет с польшей.
Напомним, что мужская сборная Испании по гандболу завоевала бронзовую медаль на олимпийском турнире в Токио, победив команду Египта в матче за третье место.
Тегеран, 7 января. ИРНА — Сборная Ирана потерпела поражение от хозяев на товарищеском турнире по гандболу в Испании.
В первом матче международного товарищеского турнира по гандболу сборная Ирана встретилась со сборной Испании. Встреча завершилась со счетом 36:22 в пользу хозяев.
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