Возвращение жителей Ливана в свои дома после объявления перемирия.

Жители Южного Ливана вернулись в свои дома в среду после объявления и вступления в силу перемирия в Ливане.
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