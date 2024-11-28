Возвращение жителей Ливана в свои дома после объявления перемирия.

Жители Южного Ливана вернулись в свои дома в среду после объявления и вступления в силу перемирия в Ливане.

journalistشهرام مومنی نوکنده
28 нояб. 2024 г., 18:09

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