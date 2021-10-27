Президент Ирана заявил о возможностях расширения отношений с Туркменистаном

Глава иранского правительства на встрече с главой туркменского МИДа Рашидом Мередовым поблагодарил поддержку Ашхабад за постоянное членство Ирана в ШОС, отметив, что двусторонние отношения каждый день должны развиваться.

Раиси подчеркнул, что возможности двух стран для расширения отношений между Тегераном и Ашхабадом далеко выходят за рамки нынешнего уровня, добавив: "Повышение уровня отношений путем активизации возможностей сотрудничества в различных областях, особенно в областях транзита и энергетики, отвечает интересам двух стран".

Мередов также на этой встрече заявил об интересе Туркменистана к установлению всеобщих отношений с Тегераном в областях нефти, газа, транспорта и торговли, назвав Иран братской страной.

Говоря о ситуации в Афганистане, глава МИД Туркменистана заявил о поддержке инициативы Исламской Республики по афганской проблематике.

Напомним, вторая министерская встреча соседних с Афганистаном стран 27 октября в среду пройдет в столице Ирана с участием глав МИД Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Пакистана в очном и министров иностранных дел Китая и России в заочном режиме.

Подготовка VI Каспийского саммита и 15-й встречи глав государств-членов Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС), которые должны состояться в Туркменистане, также была обсуждена обеими сторонами на этой встрече.