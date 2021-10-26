Торговые отношения между Ираном и Туркменистаном расширяются

«Исламская Республика Иран и Туркменистан, как соседи и братья, находятся на пути к развитию отношений, и две страны сотрудничают в различных областях», - сказал Рашид Мередов на совместной пресс-конференции во вторник.

«На сегодняшних переговорах акцент был сделан на развитие сотрудничества и консультаций между двумя странами в политико-дипломатической сфере, и мы решили провести переговоры в организованном порядке, и эти переговоры будут продолжены в Ашхабаде и Тегеране», - заявил он.

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов прибыл в Тегеран, чтобы присутствовать на завтрашней встрече министров иностранных дел соседей Афганистана.