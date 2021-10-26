26 окт. 2021 г., 17:23
Journalist ID: 2388
News Code: 84518886
0 Persons

Торговые отношения между Ираном и Туркменистаном расширяются

Торговые отношения между Ираном и Туркменистаном расширяются

Тегеран, 26 октября, ИРНА - Подчеркнув решимость страны развивать отношения с Ираном, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов сказал, что в ходе сегодняшних переговоров с министром иностранных дел Ирана было принято решение продолжить переговоры в организованном порядке, особенно в области торговых отношений.

«Исламская Республика Иран и Туркменистан, как соседи и братья, находятся на пути к развитию отношений, и две страны сотрудничают в различных областях», - сказал Рашид Мередов на совместной пресс-конференции во вторник.

«На сегодняшних переговорах акцент был сделан на развитие сотрудничества и консультаций между двумя странами в политико-дипломатической сфере, и мы решили провести переговоры в организованном порядке, и эти переговоры будут продолжены в Ашхабаде и Тегеране», - заявил он.

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов прибыл в Тегеран, чтобы присутствовать на завтрашней встрече министров иностранных дел соседей Афганистана.

Your Comment

You are replying to: .
captcha