Достигнуто соглашение между Ираном и Туркменистаном о двойном железнодорожном транзите

Министр дорог и городского развития объявил о соглашении между Ираном и Туркменистаном об улучшении отношений в области транспорта, энергетики и торговли и сказал: «Между Ираном и Туркменистаном было достигнуто соглашение об удвоении железнодорожного транзита».

«Торгово-экономические отношения между двумя странами были очень хорошими и значительными до вспышки коронавируса, а объем торговли достиг нескольких миллиардов долларов, включая экспорт и импорт, а теперь из-за вспышки ковида в торговле и торговых отношениях между двумя страны были ограничены», - заявил он.

«На встрече, состоявшейся перед встречей с главой МИД Туркменистана, была достигнута договоренность о расширении отношений по трем направлениям», - отметил он.

По его словам, «в области энергетики, газа и электричества достигнуты договоренности, которые будут включены в окончательное соглашение. Иран может установить гораздо более широкие энергетические отношения, чем сейчас с Туркменистаном».