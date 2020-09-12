12 сент. 2020 г., 09:46
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News Code: 84035547
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Беженцы получают бесплатную медпомощь, связанную с лечением коронавируса

Беженцы получают бесплатную медпомощь, связанную с лечением коронавируса

Тегеран, 12 сентября. ИРНА — Согласно указу министерства здравоохранения Ирана все граждане иностранных стран и беженцы могут получить бесплатную медицинскую помощь, связанную с лечением коронавирусной инфекции. Об этом заявила в субботу пресс-секретарь Миздрава Сима Садат Лари.

"Иностранные граждане и беженцы также, как и иранцы получают бесплатную медпомощь, связанную с лечением COVID-19", сказала Садат Лари.

Ранее 23 августа заместитель директора Центра управления инфекционными заболеваниями Минздрава Ирана Шахнам Арши также сообщил, что все граждане зарубежных стран, зараженные коронавирусом могут лечиться в Иране бесплатно.

Кроме того, ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что с афганскими гражданами, зараженными новым типом коронавируса следует обращаться в иранских больницах бесплатно, как и со всеми иранцами.

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