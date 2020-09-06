Иран выделит более $2,5 млрд на импорт лекарств и медицинского оборудования

"Что касается вакцины от коронавируса, то несколько инновационных предприятий в Иране пытаются создать вакцину от коронавируса", сказал Шанесаз, отметив, что иранские ученые намерены создать вакцину против COVID-19 внутри страны.

"Ни одна компания в мире еще не доработала вакцину от коронавируса, все зарегистрированные вакцины находятся на стадии клинических испытаний", подчеркнул он.

"В прошлом году было запланировано около 250 тыс. вакцин против гриппа для основных групп, таких как пожилые люди, беременные женщины, пациенты с сердечными и респираторными заболеваниями, а также медицинский персонал, а в этом году это число возросло до 2,5 млн", подчеркнул он.

По словам Шанесаз, несмотря на утверждения американских властей о том, что поставки лекарств в Иран не подпадают под санкции, они практически мешают поставкам медицинских товаров и лекарств в страну.

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