Иран и Россия обсуждают создание вакцины от коронавируса

"Мы обмениваемся информацией с другими странами, не только с Россией...мы также работаем со Всемирной организацией здравоохранения в этом направлении", добавил Рабии.

Кроме того, добавил он, иранские инновационные компании уже начали разработку вакцины от коронавируса.

Санкции США против Ирана

Что касается продолжающегося давления и санкций против Ирана со стороны США, он сказал, что Вашингтон продолжает свою политику максимального давления в отношении Тегерана, однако другие страны мира не сопровождают американских властей в этом направлении.

Он указал на отсутствие консенсуса по запросу США о восстановлении санкций против Ирана, отметив, что члены Совета Безопасности громким голосом выступили против США и отметили, что они не имеют права восстанавливать международные санкции против Тегерана.

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