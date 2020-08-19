Иранские ракеты смогут преодолеть системы ПВО врагов: глава минобороны

"Оборонная и ракетная мощь Ирана принадлежит народу, и пока мы нуждаемся в защите, нам необходимо обновить свою технику", заявил генерал Хатами, говоря об оборонных достижениях страны в последние годы и самодостаточность ВС Ирана в производстве оборонительных оборудований на суше, на море и в воздухе.
Он назвал создание учебно-тренировочных самолетов и истребителей, повышение ракетной мощи с целью увеличения силы сдерживания, разработка и производство различной военной и боевой техники достижениями ВС Ирана.
Министр обороны также сообщил о проведении выставки иранских БПЛА в Национальный день оборонной промышленности 21 августа. "Западные страны утверждают, что Иран занимает пятое-седьмое место в мире по мощности БПЛА", добавил он.
Говоря о достижениях минобороны в морской области, генерал Хатами заявил, что иранские суда будут оснащены вооружениями, ракетами и системами ПВО.
По его словам, ВС Ирана тщательно следит за действиями врага. Он отметил, что Иран готов обеспечивать оружия и военные оборудования других стран.
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Тегеран, 19 августа, ИРНА – Иранские ракеты собственного производства легко смогут преодолеть системы ПВО врагов. Об этом заявил министр обороны и поддержки ВС Ирана Амир Хатами во вторник.
"Оборонная и ракетная мощь Ирана принадлежит народу, и пока мы нуждаемся в защите, нам необходимо обновить свою технику", заявил генерал Хатами, говоря об оборонных достижениях страны в последние годы и самодостаточность ВС Ирана в производстве оборонительных оборудований на суше, на море и в воздухе.
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