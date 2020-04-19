«Иран вошел в число ведущих стран региона в производстве беспилотников», заявил он на пресс-конференции, добавив, что некоторые беспилотники, включая «Абабиль-3», «Карар» и многофункциональные самолеты.

«Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) большой дальности "Карар" способен нести боеприпасы», отметил он.

БПЛА с GPS управлением типа «Абабиль», способных нести боевой заряд в 40,50 кг на расстояние до 450 км.

Говоря о производстве беспилотника «Каман-12», генерал Насирзаде заявил: «Беспилотник "Каман-12" с дальностью полета в 1000 километров способен вести боевые действия с умными ракетами, а также проводить электронную войну и разведку».

Он заверил, что Иран вошел в число топ-5 ведущих стран мира в производстве беспилотников.