19 апр. 2020 г., 16:35
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Иран вошел в число ведущих стран региона в производстве беспилотников

Иран вошел в число ведущих стран региона в производстве беспилотников

Тегеран, 19 апреля, ИРНА – Главнокомандующий Военно-воздушных сил Ирана генерал Азиз Насирзаде в воскресенье сообщил, что 10 беспилотников типа «Абабиль-3» вошли в состав ВВС Ирана.

«Иран вошел в число ведущих стран региона в производстве беспилотников», заявил он на пресс-конференции, добавив, что некоторые беспилотники, включая «Абабиль-3», «Карар» и многофункциональные самолеты.
«Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) большой дальности "Карар" способен нести боеприпасы», отметил он.
БПЛА с GPS управлением типа «Абабиль», способных нести боевой заряд в 40,50 кг на расстояние до 450 км.
Говоря о производстве беспилотника «Каман-12», генерал Насирзаде заявил: «Беспилотник "Каман-12" с дальностью полета в 1000 километров способен вести боевые действия с умными ракетами, а также проводить электронную войну и разведку».
Он заверил, что Иран вошел в число топ-5 ведущих стран мира в производстве беспилотников.

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