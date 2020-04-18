18 апр. 2020 г., 14:04
Journalist ID: 2390
News Code: 83755262
0 Persons

Tags

Боевые беспилотники собственного производства вошли в состав армии Ирана

Боевые беспилотники собственного производства вошли в состав армии Ирана

Тегеран, 18 апреля, ИРНА – Боевые и многоцелевые беспилотники были представлены в армию Ирана в присутствии министра обороны ИРИ Амира Хатами в субботу.

«Собственные боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) созданы иранскими университетами и инновационными компаниями», заявил генерал Хатами.
По его словам, эти боевые беспилотники могут быть использованы в качестве целевого самолета для систем ПВО и для обмана в оборонительной сети противника.
Министр обороны Ирана также отметил, что эти беспилотники могут действовать как самолет-разведчик для ведения воздушной разведки на границах страны.
Генерал Хатами добавил, что эти беспилотники могут патрулировать на высоте 40-45 тыс. м.

Tags

Your Comment

You are replying to: .
4 + 5 =