Боевые беспилотники собственного производства вошли в состав армии Ирана

«Собственные боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) созданы иранскими университетами и инновационными компаниями», заявил генерал Хатами.

По его словам, эти боевые беспилотники могут быть использованы в качестве целевого самолета для систем ПВО и для обмана в оборонительной сети противника.

Министр обороны Ирана также отметил, что эти беспилотники могут действовать как самолет-разведчик для ведения воздушной разведки на границах страны.

Генерал Хатами добавил, что эти беспилотники могут патрулировать на высоте 40-45 тыс. м.