Ввод военнослужащих сионистского режима в районы провинции Дераа в Сирии

Одновременно с воздушной агрессией сионистского режима против различных районов Сирии и уничтожением ее военной инфраструктуры, военные этого режима на десятках автомобилей и бронетранспортеров въехали в провинцию Дераа на юге Сирии.

Эти силы, войдя в районы вблизи города Нава в провинции Дераа, разместились в лесных районах вокруг плотины Аль-Джабия.

Жители этих районов призвали к действиям против сионистских военных в отсутствие мер со стороны правительства.

Артиллерийские подразделения сионистского режима после наблюдения за передвижениями населения в этих районах обстреляли склоны холма Джумуа и высоты Аль-Джабия.

Некоторые местные СМИ сообщают о вводе не менее 400 сионистских военных в провинцию Дераа.

Бездействие и молчание временного правительства Сирии перед лицом наземных и воздушных атак сионистского режима вызвали протесты и критику со стороны населения и пользователей социальных сетей.

Между тем, мечети Дераа в Сирии объявили всеобщую мобилизацию для противостояния военнослужащим сионистского режима.