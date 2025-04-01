Представитель Хезболлы: Нашему терпению есть предел

Член партии «Верность сопротивлению» в парламенте Ливана Али Аммар заявил сегодня во вторник телеканалу «Аль-Маядин»: «Хезболла проявляет крайнюю сдержанность и терпение, но всему есть предел. Мы ждем. Сопротивление продолжается».

Это предупреждение от Хезболлы прозвучало сразу после утренней атаки сионистского режима на южный пригород Бейрута. Сегодня на рассвете Израиль во второй раз после заключения соглашения о прекращении огня атаковал здание в южном пригороде Бейрута.

Эта атака, осужденная ливанскими властями, привела к гибели не менее 3 человек и ранению 4. Али Аммар сказал, что сопротивление находится на пике своей силы и готовности и компенсировало все, что потеряло в прошлом, во много раз. Он сказал: «Это не для поднятия морального духа!»

В завершение представитель Хезболлы сказал, что с Израилем следует говорить только на языке сопротивления.