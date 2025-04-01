Израильское телевидение утверждает, что в понедельник на авиабазе Андравида в Западной Греции начались крупнейшие многонациональные воздушные учения «Иниохос-2025», и в этом году Катар и Израиль впервые совместно участвуют в этих учениях.

За последние полтора года 50 000 палестинцев погибли от рук истребителей сионистского режима в ходе войны против Газы.

СМИ сионистского режима сообщают, что этап развертывания этих учений начался 24 марта, а воздушные учения начались вчера и продлятся до 11 апреля.

До момента публикации этого отчета Катар не отреагировал на это заявление. Однако это утверждение было опубликовано в то время, когда в Израиле также было возбуждено дело, известное как «Катаргейт».

Дело «Катаргейт» относится к серии обвинений и расследований в оккупированной Палестине, которые вращаются вокруг подозрительных финансовых и политических связей между канцелярией премьер-министра сионистского режима и правительством Катара. Это дело включает в себя обвинения, такие как взяточничество, мошенничество, злоупотребление доверием и отмывание денег.