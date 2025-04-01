1 апр. 2025 г., 14:33
Новости ID: 85792213
T T
0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

Теги

Нетаньяху сдался; глава Шабака не будет назначен

1 апр. 2025 г., 14:33
Новости ID: 85792213
Нетаньяху сдался; глава Шабака не будет назначен

Тегеран, 1 апреля, ИРНА - Премьер-министр израильского режима уступил внутреннему давлению и отказывается от назначения своего кандидата на пост главы Службы внутренней безопасности (Шабак).

Биньямин Нетаньяху объявил Эли Шарвиту, своему кандидату на пост главы Шабака, что его назначение на этот пост будет пересмотрено.

Ранее израильские СМИ сообщали об усилении давления на премьер-министра Биньямина Нетаньяху из-за его решения назначить Эли Шарвита новым главой Службы внутренней безопасности (Шабак).

Армейское радио израильского режима, сообщив об этом, добавило, что Эли Шарвит после назначения главой Шабака выйдет из состава следственной группы по событиям 7 октября (операция "Наводнение Аль-Аксы").

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

Теги

Похожие новости

Ваш комментарий

You are replying to: .