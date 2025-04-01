Нетаньяху сдался; глава Шабака не будет назначен

Биньямин Нетаньяху объявил Эли Шарвиту, своему кандидату на пост главы Шабака, что его назначение на этот пост будет пересмотрено.

Ранее израильские СМИ сообщали об усилении давления на премьер-министра Биньямина Нетаньяху из-за его решения назначить Эли Шарвита новым главой Службы внутренней безопасности (Шабак).

Армейское радио израильского режима, сообщив об этом, добавило, что Эли Шарвит после назначения главой Шабака выйдет из состава следственной группы по событиям 7 октября (операция "Наводнение Аль-Аксы").