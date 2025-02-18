Иран играет незаменимую роль в поддержании стабильности и безопасности Персидского залива: Аракчи

Аббас Аракчи, министр иностранных дел, на восьмой конференции по истории внешних связей Ирана под названием «Внешняя политика Ирана и Персидский залив в истории», которая состоялась сегодня утром, во вторник, в Центре политических и международных исследований Министерства иностранных дел, сказал: «С древнейших времен и до наших дней Персидский залив, как одна из важнейших акваторий мира и одна из важнейших цивилизационных областей, имеет стратегическое значение с точки зрения различных аспектов человеческой жизни, и поэтому, как коллективная память человечества, он заслуживает особого внимания и изучения с разных точек зрения».

Аракчи сказал: «Исламская Республика Иран, имеющая самые протяженные границы с Персидским заливом и контролирующая Ормузский пролив, играет незаменимую роль в поддержании стабильности и безопасности этой акватории и прилегающих к ней районов, и поэтому с первых дней своего образования, с точным пониманием стратегического значения Персидского залива для Ирана и региона, а с другой стороны, с глубоким пониманием разрушительной роли присутствия и конкуренции восточных и западных иностранных держав, взяла на вооружение стратегию обеспечения максимальной местной безопасности, и в этой связи, несмотря на все давление, старалась в рамках своей доктрины безопасности обеспечивать устойчивую стабильность и безопасность и свободу судоходства в Персидском заливе».

Он добавил: «Конечно, и к сожалению, несмотря на принципиальную политику Тегерана, некоторые внерегиональные державы прилагают максимум усилий для обеспечения своих незаконных интересов, чтобы превратить Персидский залив в очаг кризиса и конфликта. В этой связи они десятилетиями пытаются, милитаризируя регион и продавая и накапливая миллиарды долларов оружия, держать эту акваторию в состоянии "постоянной" напряженности и блокировать пути сотрудничества и мирного сосуществования народов и стран региона. Враждебная политика исключения Исламской Республики Иран из каких-либо региональных договоренностей или полномасштабная экономическая война, развязанная посредством незаконных санкций против великого иранского народа, является лишь частью этих многолетних усилий внерегиональных держав во главе с Соединенными Штатами».

Аракчи сказал: «Исламская Республика Иран надеется, что в новой атмосфере, формирующейся в регионе Персидского залива, и на основе новых представлений лидеров стран, основанных на всеобъемлющей концепции коллективной безопасности, необходимости стратегической независимости региона, диверсификации отношений и сотрудничества и приоритета геоэкономического подхода, мы станем свидетелями более стабильного, безопасного и развитого Персидского залива».