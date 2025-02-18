Арагчи заявил о готовности Ирана к продолжению переговоров с "евротройкой"

На полях восьмой конференции по Индийскому океану, которая прошла в Маскате, специальный представитель Швейцарии по вопросам Ближнего Востока и Северной Африки Вольфганг Амадеус Брюльхарт провёл встречу с министром иностранных дел Ирана Сейедом Аббасом Арагчи.

В ходе встречи иранский министр, указав на многолетнюю и позитивную историю двусторонних и многосторонних связей между двумя государствами, подчеркнул важность конструктивной роли Швейцарии в содействии укреплению мира и стабильности в регионе. Приветствуя предстоящую встречу политических консультаций между двумя государствами в Тегеране, Арагчи акцентировал внимание на необходимости продолжения диалога и расширения сотрудничества между двумя странами в данной сфере.

Министр иностранных дел, отметив проведение трёх этапов переговоров между Ираном и тремя европейскими странами, а также готовность Ирана к их продолжению, подчеркнул, что Исламская Республика Иран не потерпит угроз и давления, выразив уверенность в том, что политика максимального давления потерпит крах.

Специальный представитель Швейцарии, представив на этой встрече доклад об усилиях своей страны, направленных на установление глобального мира и стабильности, особо отметил важную и весомую роль Ирана в регионе.

Вольфганг Амадеус Брюльхарт подчеркнул важность продолжения двусторонних переговоров с Ираном по различным двусторонним и региональным вопросам и выразил готовность и стремление к продолжению двусторонних консультаций и диалогов, в том числе в ходе предстоящего раунда консультаций между двумя странами в Тегеране.