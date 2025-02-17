17 февр. 2025 г., 14:41
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Иран примет участие в церемонии похорон Генерального секретаря "Хезболла" на высшем уровне

17 февр. 2025 г., 14:41
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Иран примет участие в церемонии похорон Генерального секретаря "Хезболла" на высшем уровне

Тегеран, 17 февраля, ИРНА – Иран примет участие в церемонии похорон Генерального секретаря "Хезболла" на высшем уровне. Это очень важное мероприятие. Об этом, отвечая на вопрос ИРНА, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана на еженедельной пресс-конференции, проведенной сегодня утром, выразил признательность народу Ирана за активное участие в мероприятиях, посвященных 46-й годовщине победы Исламской революции, включая шествие 22 бахмана.

Представитель дипломатического ведомства, отвечая на вопрос корреспондента ИРНА относительно вопросов, поднятых в телефонном разговоре министров иностранных дел Ирана и Ливана по проблеме допуска иранских самолётов в аэропорт Бейрута, заявил, что Иран чётко изложил свои позиции. Он также отметил, что между главой МИД Ирана Аббасом Арагчи и его ливанским коллегой состоялись конструктивные переговоры. По его словам, в ходе этих переговоров было подчеркнуто, что Иран и Ливан, учитывая историю отношений и взаимные интересы, должны принять наилучшее решение и не позволять третьим сторонам, которые не стремятся к благу двух стран и региона, влиять на этот процесс. «Переговоры продолжаются, и мы надеемся достичь разумного решения, которое обеспечит интересы народов Ирана и Ливана», - сказал Багаи.

В ответ на очередной вопрос ИРНА относительно возможного участия официальных лиц из Ирана в церемонии прощания с Генеральным секретарем "Хезболла", Багаи заверил, что иранская сторона будет представлена на данном мероприятии на высшем уровне. «Мы примем участие в данном мероприятии на высшем уровне, поскольку оно имеет большое значение», - подчеркнул он.

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