Иран примет участие в церемонии похорон Генерального секретаря "Хезболла" на высшем уровне

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана на еженедельной пресс-конференции, проведенной сегодня утром, выразил признательность народу Ирана за активное участие в мероприятиях, посвященных 46-й годовщине победы Исламской революции, включая шествие 22 бахмана.

Представитель дипломатического ведомства, отвечая на вопрос корреспондента ИРНА относительно вопросов, поднятых в телефонном разговоре министров иностранных дел Ирана и Ливана по проблеме допуска иранских самолётов в аэропорт Бейрута, заявил, что Иран чётко изложил свои позиции. Он также отметил, что между главой МИД Ирана Аббасом Арагчи и его ливанским коллегой состоялись конструктивные переговоры. По его словам, в ходе этих переговоров было подчеркнуто, что Иран и Ливан, учитывая историю отношений и взаимные интересы, должны принять наилучшее решение и не позволять третьим сторонам, которые не стремятся к благу двух стран и региона, влиять на этот процесс. «Переговоры продолжаются, и мы надеемся достичь разумного решения, которое обеспечит интересы народов Ирана и Ливана», - сказал Багаи.

В ответ на очередной вопрос ИРНА относительно возможного участия официальных лиц из Ирана в церемонии прощания с Генеральным секретарем "Хезболла", Багаи заверил, что иранская сторона будет представлена на данном мероприятии на высшем уровне. «Мы примем участие в данном мероприятии на высшем уровне, поскольку оно имеет большое значение», - подчеркнул он.