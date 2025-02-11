11 февр. 2025 г., 16:39
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Матвиенко высоко оценила динамику развития отношений России и Ирана

11 февр. 2025 г., 16:39
??????? ID: 85748082
Матвиенко высоко оценила динамику развития отношений России и Ирана

Тегеран, 11 февраля. ИРНА — Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила главу Собрания Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммеда Багера Галибафа с национальным праздником — Днем победы Исламской революции, который ежегодно отмечается в республике 11 февраля.

«Высоко ценим позитивную динамику развития российско-иранских связей, прочность и дружественный характер которых проверены временем», — приводит слова спикера палаты регионов телеканал «Вместе-РФ».

Матвиенко добавила, что подходы Москвы и Тегерана к решению вопросов региональной и глобальной повесток дня близки или полностью совпадают.

на также отметила, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, подписанный президентами двух стран Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом в январе этого года, обозначил качественно новый этап межгосударственного взаимодействия.

Кроме того, спикер Совфеда выразила уверенность в том, что углубление диалога российских и иранских законодателей будет способствовать дальнейшему укреплению стратегического партнерства двух стран.

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