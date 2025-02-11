Матвиенко высоко оценила динамику развития отношений России и Ирана

«Высоко ценим позитивную динамику развития российско-иранских связей, прочность и дружественный характер которых проверены временем», — приводит слова спикера палаты регионов телеканал «Вместе-РФ».

Матвиенко добавила, что подходы Москвы и Тегерана к решению вопросов региональной и глобальной повесток дня близки или полностью совпадают.

на также отметила, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, подписанный президентами двух стран Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом в январе этого года, обозначил качественно новый этап межгосударственного взаимодействия.

Кроме того, спикер Совфеда выразила уверенность в том, что углубление диалога российских и иранских законодателей будет способствовать дальнейшему укреплению стратегического партнерства двух стран.