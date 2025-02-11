11 февр. 2025 г., 11:02
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Министр энергетики РФ: Тегеран и Москва способны противостоять новым вызовам

11 февр. 2025 г., 11:02
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Министр энергетики РФ: Тегеран и Москва способны противостоять новым вызовам

Москва, 11 февраля, ИРНА – Вместе мы сможем противостоять новым вызовам и угрозам в условиях быстро меняющейся геополитической обстановки. С таким тезисом выступил министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев 10 февраля (22 бахмана 1403 года по иранскому календарю) на церемонии, посвященной Национальному дню Исламской Республики Иран. Ниже приводится полный текст выступления С.Е. Цивилева:

Уважаемый господин Посол (Джалали),

Уважаемые коллеги,

Дамы и господа, добрый вечер!

Благодарю за приглашение принять участие в сегодняшнем торжественном мероприятии по случаю Национального дня Ирана, Дня Исламской Революции.

Одно из самых грандиозных событий 20 века – победа Исламской Революции (11 февраля 1979 г., 46 лет назад), ставшее впоследствии основополагающим государственным праздником Исламской Республики Иран, задав новый импульс развитию Вашей страны как свободного и независимого государства.

Наши страны связывают традиционно дружеские отношения, основанные на стратегическом партнерстве
и единстве взглядов.

Министр энергетики РФ: Тегеран и Москва способны противостоять новым вызовам

Многоплановое российско-иранское торгово-экономическое сотрудничество продолжает интенсивно развиваться с опорой на совершенствующуюся договорно-правовую базу и ряд ключевых проектов в сфере энергетики и транспорта.

При центральной роли лидеров наших стран выстраиваются регулярные и продуктивные контакты
по линии правительств, министерств, ведомств и организаций.

Ключевым событием в развитии российско-иранских отношений стало подписание в январе текущего года Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран. Это ознаменовало выход нашего двустороннего взаимодействия на новый уровень.

В качестве председателя Российской части Постоянной Российско-Иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству отмечу наше обоюдное стремление к реализации крупных совместных инфраструктурных проектов, центральное место среди которых, безусловно, занимают проекты в сфере ТЭК, обеспечению энергетической безопасности и технологического суверенитета наших стран.

Министр энергетики РФ: Тегеран и Москва способны противостоять новым вызовам

На фоне санкционного давления на наши страны со стороны недружественных государств мы с председателем Иранской части Российско-Иранской Межправкомиссии, Министром нефти Ирана, моим другом господином Пакнежадом (Мохсеном) уделяем особое внимание наращиванию торгово-экономического партнерства.

В этой связи приоритетной задачей вижу дальнейшее увеличение двустороннего товарооборота, чему, в частности, будет способствовать полноформатное Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном (подписано в г. Санкт-Петербурге 25 декабря 2023 года).

Рассчитываю, что в рамках предстоящего 18-го заседания Российско-Иранской Межправкомиссии, которое пройдет в ближайшее время в г. Москве, мы выйдем на новые договоренности как по имеющимся, так и по перспективным проектам, что, в конечном итоге, будет способствовать дальнейшему укреплению связей между нашими странами.

Благодарю иранскую сторону за конструктивное сотрудничество и нацеленность на результат. Совместно мы сможем противостоять новым вызовам и угрозам в условиях быстро меняющейся геополитической обстановки.

Позвольте от всей души поздравить Вас, уважаемый господин Посол, а также всех наших иранских друзей с национальным праздником – Днем Исламской Революции и пожелать Вашей стране благополучия и процветания.

С праздником!

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