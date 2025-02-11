Министр энергетики РФ: Тегеран и Москва способны противостоять новым вызовам

Уважаемый господин Посол (Джалали),

Уважаемые коллеги,

Дамы и господа, добрый вечер!

Благодарю за приглашение принять участие в сегодняшнем торжественном мероприятии по случаю Национального дня Ирана, Дня Исламской Революции.

Одно из самых грандиозных событий 20 века – победа Исламской Революции (11 февраля 1979 г., 46 лет назад), ставшее впоследствии основополагающим государственным праздником Исламской Республики Иран, задав новый импульс развитию Вашей страны как свободного и независимого государства.

Наши страны связывают традиционно дружеские отношения, основанные на стратегическом партнерстве

и единстве взглядов.

Многоплановое российско-иранское торгово-экономическое сотрудничество продолжает интенсивно развиваться с опорой на совершенствующуюся договорно-правовую базу и ряд ключевых проектов в сфере энергетики и транспорта.

При центральной роли лидеров наших стран выстраиваются регулярные и продуктивные контакты

по линии правительств, министерств, ведомств и организаций.

Ключевым событием в развитии российско-иранских отношений стало подписание в январе текущего года Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран. Это ознаменовало выход нашего двустороннего взаимодействия на новый уровень.

В качестве председателя Российской части Постоянной Российско-Иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству отмечу наше обоюдное стремление к реализации крупных совместных инфраструктурных проектов, центральное место среди которых, безусловно, занимают проекты в сфере ТЭК, обеспечению энергетической безопасности и технологического суверенитета наших стран.

На фоне санкционного давления на наши страны со стороны недружественных государств мы с председателем Иранской части Российско-Иранской Межправкомиссии, Министром нефти Ирана, моим другом господином Пакнежадом (Мохсеном) уделяем особое внимание наращиванию торгово-экономического партнерства.

В этой связи приоритетной задачей вижу дальнейшее увеличение двустороннего товарооборота, чему, в частности, будет способствовать полноформатное Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном (подписано в г. Санкт-Петербурге 25 декабря 2023 года).

Рассчитываю, что в рамках предстоящего 18-го заседания Российско-Иранской Межправкомиссии, которое пройдет в ближайшее время в г. Москве, мы выйдем на новые договоренности как по имеющимся, так и по перспективным проектам, что, в конечном итоге, будет способствовать дальнейшему укреплению связей между нашими странами.

Благодарю иранскую сторону за конструктивное сотрудничество и нацеленность на результат. Совместно мы сможем противостоять новым вызовам и угрозам в условиях быстро меняющейся геополитической обстановки.

Позвольте от всей души поздравить Вас, уважаемый господин Посол, а также всех наших иранских друзей с национальным праздником – Днем Исламской Революции и пожелать Вашей стране благополучия и процветания.

С праздником!