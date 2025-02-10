Мечта Трампа обнулить экспорт иранской нефти не сбудется: министр нефти

Мохсен Пакнежад в понедельник в беседе с ИРНА в толпе демонстрантов заявил: «Чтобы понять, насколько ненадежен сад, который Трамп и его приспешники показывают нам, достаточно того, что самым преступным лидером современного мира, то есть Нетаньяху, является первый гость президента Америки».

Он продолжил: «Этот вопрос показывает, что у них нет проблем с преступлениями, которые они совершают, они выкрикивают лозунги о правах человека, но лгут, более полутора лет народ Газы обагрен кровью и пылью, они убили тысячи мужчин и женщин, стариков, молодых людей и детей и разрушили больницы, но сидят рядом и разговаривают».

Он заявил: «Президент Америки говорит об обнулении экспорта иранской нефти – мечте, которой никогда не суждено сбыться».

Министр нефти добавил: «Наш народ своим присутствием показал, что он был и останется верен революции».

Он пояснил: «Нефтяная промышленность нашей страны за последние 46 лет каждый год становилась все более самодостаточной и независимой».