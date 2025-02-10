10 февр. 2025 г., 10:55
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Мечта Трампа обнулить экспорт иранской нефти не сбудется: министр нефти

10 февр. 2025 г., 10:55
??????? ID: 85746502
Мечта Трампа обнулить экспорт иранской нефти не сбудется: министр нефти

Тегеран, 10 февраля, ИРНА – Министр нефти, подчеркнув, что секрет могущества режима Исламской Республики Иран – это присутствие народа на арене, сказал, что президент Америки говорит об обнулении экспорта иранской нефти, но этой мечте никогда не суждено сбыться».

Мохсен Пакнежад в понедельник в беседе с ИРНА в толпе демонстрантов заявил: «Чтобы понять, насколько ненадежен сад, который Трамп и его приспешники показывают нам, достаточно того, что самым преступным лидером современного мира, то есть Нетаньяху, является первый гость президента Америки».

Он продолжил: «Этот вопрос показывает, что у них нет проблем с преступлениями, которые они совершают, они выкрикивают лозунги о правах человека, но лгут, более полутора лет народ Газы обагрен кровью и пылью, они убили тысячи мужчин и женщин, стариков, молодых людей и детей и разрушили больницы, но сидят рядом и разговаривают».

Он заявил: «Президент Америки говорит об обнулении экспорта иранской нефти – мечте, которой никогда не суждено сбыться».

Министр нефти добавил: «Наш народ своим присутствием показал, что он был и останется верен революции».

Он пояснил: «Нефтяная промышленность нашей страны за последние 46 лет каждый год становилась все более самодостаточной и независимой».

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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