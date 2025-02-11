Александр Дугин: Иран — самая успешная страна в регионе

«После Исламской революции Иран, основываясь на учении аятоллы аль-Узма Хомейни, вернулся к своим традиционным ценностям и достиг поразительных и невероятных успехов в новых сферах», - отметил Дугин на полях церемонии, посвящённой годовщине победы Исламской революции и Национальному дню Исламской Республики Иран в России.

«Иран на протяжении последних более чем четырёх десятилетий противостоит санкциям и всестороннему противодействию со стороны врагов исламского мира — как западных стран, так и в прошлом Советского Союза — и продолжает идти по пути своего развития, - сказал российский политолог. - С этой точки зрения, Иран является образцом для других стран в вопросе сохранения ценностей, духовности и веры; именно поэтому я поздравляю народ Ирана».