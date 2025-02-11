Захарова отметила, что данный механизм был разработан в случае, если Тегеран первым нарушит Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Однако, по её словам, Иран не имел намерений нарушать соглашения, что подтверждается его согласованием соответствующих положений в резолюции СБ ООН 2231.

«Ситуация изменилась, когда США первыми начали нарушать условия ядерной сделки, что привело к долгосрочному кризису в её реализации. Эти нарушения стали серьёзным основанием для пересмотра применения механизма «снэпбэк», который не может быть использован без урегулирования неправомерных действий Вашингтона», – подчеркнула Захарова.

Она также указала на то, что в 2020 году США уже сталкивались с проблемами, связанными с этим механизмом. «Пример США оказал негативное влияние на европейские страны, которые также начали подрывать резолюцию СБ ООН 2231, отказываясь соблюдать свои обязательства», – добавила Захарова.

По её словам, международные отношения основываются на принципе, что «за стороной, которая не выполняет свои обязательства, не может признаваться сохранение её прав». В этом контексте любые действия Запада, противоречащие этому принципу, будут рассматриваться как правовой произвол.

Захарова подчеркнула, что развал ядерной сделки из-за действий США и европейских стран не может служить основанием для предъявления требований к Ирану по устаревшим санкционным резолюциям. Она отметила, что Иран готов вернуться к параметрам СВПД при условии взаимных шагов со стороны Запада.

«Западные государства имеют свои планы, которые далеки от целей ядерного нераспространения. Иран используется как источник постоянной угрозы, что позволяет Западу скрывать свои собственные нарушения международных норм», – заключила Захарова.

Согласно её словам, основные положения резолюции СБ ООН 2231 истекают в октябре 2025 года, после чего останутся в силе Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Соглашение с МАГАТЭ о всеобъемлющих гарантиях, которые Иран продолжает соблюдать.