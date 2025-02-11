Визит министра иностранных дел Туркменистана в Тегеран

По словам Багаи, визит осуществляется по официальному приглашению министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, в рамках политических консультаций между министрами иностранных дел двух стран.

Министр иностранных дел Туркменистана также возглавляет совместную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству с Ираном и планирует встречи с рядом высокопоставленных политических и экономических деятелей Ирана.

Этот визит может способствовать укреплению отношений между двумя странами и изучению возможностей для дальнейшего экономического и политического сотрудничества.