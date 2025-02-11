11 февр. 2025 г., 17:30
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85748130
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Визит министра иностранных дел Туркменистана в Тегеран

11 февр. 2025 г., 17:30
Новости ID: 85748130
Визит министра иностранных дел Туркменистана в Тегеран

Тегеран – Председатель Кабинета Министров, Министр Иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов прибыл в Тегеран для консультаций с высокопоставленными чиновниками Ирана. Цель визита — обсуждение двусторонних отношений и региональных событий. Об этом сообщил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

 По словам Багаи, визит осуществляется по официальному приглашению министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, в рамках политических консультаций между министрами иностранных дел двух стран.

 Министр иностранных дел Туркменистана также возглавляет совместную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству с Ираном и планирует встречи с рядом высокопоставленных политических и экономических деятелей Ирана.

 Этот визит может способствовать укреплению отношений между двумя странами и изучению возможностей для дальнейшего экономического и политического сотрудничества.

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