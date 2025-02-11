Арагчи: наглые заявления Нетаньяху представляют собой угрозу миру и безопасности в регионе

Глава МИД Исламской Республики Иран Сейед Аббас Арагчи в рамках своих консультаций по вопросам региональных событий, в частности ситуации в оккупированной Палестине и Газе, провел беседу с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом.

Арагчи осудил американо-сионистский план принудительного перемещения жителей Газы и их расселения в других странах, назвав его частью колониального плана по уничтожению Палестины, и подчеркнул необходимость решительных действий международного сообщества для противодействия и борьбы с этим заговором.

Он также, комментируя заявления премьер-министра сионистского режима о создании палестинского государства на территории Саудовской Аравии, отметил, что эти слова являются свидетельством беспрецедентной агрессии оккупационного режима и угрожают миру и безопасности в регионе.

Иранский министр, упомянув о своих консультациях с министрами иностранных дел исламских стран и их поддержке решительных действий Организации исламского сотрудничества для противодействия совместному плану США и сионистского режима, направленному на уничтожение Палестины, подчеркнул, что международное сообщество, особенно страны региона и исламского мира, должны принять срочные меры для предотвращения нормализации геноцида и нарушений закона со стороны оккупационного режима. На этом основании он отметил необходимость созыва чрезвычайного совещания министров Организации исламского сотрудничества для рассмотрения данного вопроса.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии, подчеркнув неизменную позицию страны, заключающуюся в категорическом несогласии с любыми планами по принудительному переселению палестинцев из Газы в другие страны, поддержал предложение Ирана о проведении встречи министров Организации исламского сотрудничества для выработки единой позиции против этого заговора.