10 февр. 2025 г., 22:18
Новости ID: 85747247
T T
0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

Теги

Иран поддерживает расширение сотрудничества между прикаспийскими странами для обеспечения взаимной выгоды: Пезешкиян

10 февр. 2025 г., 22:18
Новости ID: 85747247
Иран поддерживает расширение сотрудничества между прикаспийскими странами для обеспечения взаимной выгоды: Пезешкиян

Тегеран, 10 февраля, ИРНА - Президент, отметив сотрудничество Ирана и Туркменистана в области электроэнергетики и энергетики, сказал, что регулярное проведение совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Ираном и Туркменистаном может внести большой вклад в развитие сотрудничества.

Масъуд Пезешкиян в телефонном разговоре с национальным лидером Туркменистана, поблагодарив эту страну за инициативу предложить назвать 2025 год «Годом мира и доверия», выразил надежду на установление мира, дружбы и спокойствия в регионе и во всем мире, и заявил: «Исламская Республика Иран стремится к установлению мира и дружбы в регионе и во всех частях мира и приветствует сотрудничество с Туркменистаном и другими странами в этом направлении».

Президент, поблагодарив национального лидера Туркменистана за приглашение принять участие в конференции «Мир и доверие» в этой стране, заявил: «Иран и Туркменистан имеют общую и давнюю культурную историю, и Исламская Республика стремится к развитию культурного сотрудничества между двумя странами».

Пезешкиян отметил важность сотрудничества прикаспийских стран и заявил: «Иран поддерживает расширение сотрудничества прикаспийских стран для обеспечения взаимной выгоды и сохранения окружающей среды региона».

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

Теги

Похожие новости

Ваш комментарий

You are replying to: .