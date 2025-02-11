ХАМАС ответил на угрозы Трампа: язык угроз не имеет никакой ценности

"Язык угроз не имеет никакой ценности и только усложняет ситуацию", сказал Абу Зухри в ответ на угрозы Трампа устроить "ад" в Газе.

Он отметил, что движение ХАМАС намерен придерживаться ранее достигнутых договоренностей с Израилем. Существующее соглашение должно соблюдаться обеими сторонами, и это "единственный способ вернуть заложников", заявил он.

Напомним, Трамп заявил, что он позволит разразиться аду в Секторе Газа, если ХАМАС не вернет заложников до 12:00 субботы (15 февраля).