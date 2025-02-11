11 февр. 2025 г., 15:47
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ХАМАС ответил на угрозы Трампа: язык угроз не имеет никакой ценности

11 февр. 2025 г., 15:47
??????? ID: 85748021
ХАМАС ответил на угрозы Трампа: язык угроз не имеет никакой ценности

Тегеран, 11 февраля. ИРНА — Представитель исламистов ХАМАС Сами Абу Зухри отреагировал на ультиматум президента США Дональда Трампа освободить до 15 февраля заложников, заявив, что язык угроз не имеет никакой ценности.

"Язык угроз не имеет никакой ценности и только усложняет ситуацию", сказал Абу Зухри в ответ на угрозы Трампа устроить "ад" в Газе.

Он отметил, что движение ХАМАС намерен придерживаться ранее достигнутых договоренностей с Израилем. Существующее соглашение должно соблюдаться обеими сторонами, и это "единственный способ вернуть заложников", заявил он.

Напомним, Трамп заявил, что он позволит разразиться аду в Секторе Газа, если ХАМАС не вернет заложников до 12:00 субботы (15 февраля).

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