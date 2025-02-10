Аракчи: Международное сообщество должно предотвратить нормализацию беззакония оккупационного режима

В продолжение своих консультаций относительно развития ситуации в регионе, особенно по вопросу Газы, министр иностранных дел Ирана, в понедельник в телефонном разговоре с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем, осудил американо-сионистский план принудительного переселения жителей Газы и их перемещения в другие страны, подчеркнув необходимость принятия решительной и ясной позиции Организацией Объединенных Наций, особенно Советом Безопасности, против этого опасного заговора, угрожающего международному миру и безопасности.

Он подчеркнул: «Предложение о принудительном переселении палестинцев нарушает все принципы и нормы международного права и Устава Организации Объединенных Наций и, по сути, завершает план израильского режима по геноциду и уничтожению Палестины».

Министр иностранных дел Ирана также, сославшись на свои интенсивные консультации с министрами иностранных дел арабских и исламских стран, отметил: «Решительное осуждение плана перемещения жителей Газы исламскими странами свидетельствует о широкой обеспокоенности стран региона по поводу продолжающихся грубых нарушений прав палестинского народа и продолжения их геноцида иным способом».

Аракчи назвал недавнюю позицию премьер-министра сионистского режима о перемещении палестинцев в Саудовскую Аравию ярким примером наглого и бесстыдного подхода этого режима и, осудив его, подчеркнул, что международное сообщество должно предотвратить нормализацию беззакония и преступности «оккупационного режима».